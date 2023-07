Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi Bakı Nəqliyyat Agentliyində əməliyyat keçirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, hazırda agentlikdə əməliyyat davam edir.

Baş Prokurorluğun Mətbuat xidmətindən APA-ya təsdiq ediblər.

Bildirilib ki, əməliyyatın detalları barədə əlavə məlumat veriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.