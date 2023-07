Bu bürclərlə ailə qurmaq risklidir

Astrologiyaya görə bəzi bürclər evlilik üçün ideal sayılmır.

Metbuat.az astroloqların müəyyən etdiyi həmin 3 bürcü təqdim edir:

Şir

Şir bürcü altında doğulan insanlar çılğın və soial insanlar olurlar. Onlar sosiallaşmağı və dostları ilə zaman keçirməyi çox sevirlər. Ona görə də, evdə oturmaq onlar üçün deyil. Şəxsi münasibətlərində də onlar əyləncəyə üstünlük verirlər. Bütün bunlarla yanaşı, şir bürclərindəki aşırı eqo evlilik həyatını çətinləşdirə bilər. Bu şəxslərbəzən eqoist və "mən mərkəzçi" davranırlar.

Oğlaq

Oğlaq bürclərinin xasiyyət olaraq sabit olduğu düşünülsə də, evləndiklərində tamam başqa insana çevrilə bilərlər. Oğlaqlar sevgililik dönəmində partnyorlarına əsla məhdudiyyətlər qoymaz və onu sərbəst buraxarlar. Lakin evləndikdən sonra oğlaqlar təzyiq göstərən və münasibətə qadağalar gətirən şəxsə çevrilirlər. Bu bürcün həm qadınları, həm də kişiləri bu xüsusiyyətləri daşıyırlar. Onların qaydalarına görə yaşamaq bir müddət sonra sizin şəxsi həyatınıza mənfi təsir edə bilər.

Balıq

Balıq bürcü altında doğulan insanlarla mükəmməl bir eşq yaşaya bilərsiniz. Onların qəlbi çox həssasdır. Duyğusal və romantik olduqları üçün balıq bürcləri ilə münasibətdə olmaq əyləncəli olur. Lakin balıq bürcündən olan biriylə evləndiyinizdə sizi dəyişdirməyə çalışacaqlar. Bu şəxslərin duyğusallığına və hərşeydən küsmələrinə dözmək sizin üçün çətin ola bilər. Onların bu xüsusiyyətləri münasibətinizə də pis təsir göstərə bilər.



