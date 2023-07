Xəbər verdiyimi kimi, bu gün yerli vaxtla saat 11:03-də Lənkəran rayonunda zəlzələ qeydə alınıb. Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən (RSXM) verilən məlumata görə, yeraltı təkanın maqnitudası 4.9, dərinliyi isə 10 km olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, zəlzələ anı müşahidə kameralarına yansıyıb:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.