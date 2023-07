"Real Madrid"in ulduzu Toni Kross Arda Gülər barədə danışıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, alman oyunçu 18 yaşlı türk ulduzla bağlı xoş sözlər deyib:

"O, "Bunu necə edirsən? Necə bu cür ötürmə verdin?", deyə soruşan talantlardan biridir. 18 yaşlı futbolçuların çoxu artıq yüksək səviyyədə olduqlarını düşünür və yeni şeylər öyrənmək istəmirlər. Lakin Arda öyrənmək üçün can atır".



