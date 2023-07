Birinci Qarabağ müharibəsində yaralanan 17234 nəfərə birdəfəlik ödəniş təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu bu gün Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Himalay Məmişov 2023-cü ilin 1-ci yarımilliyinin hesabatına dair keçirilən mətbuat konfransı zamanı deyib.

“Bu sahədə 109,9 milyon manat vəsait xərclənib”,- deyə o bildirib.

