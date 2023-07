Xəbər verdiyimiz kimi, Konfrans Liqasında 2-ci təsnifat mərhələsinin ilk oyunları keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Neftçi - "Jelezniçar" matçı 2:2 hesabı ilə başa çatdı.

Oyunun 90+5-ci dəqiqəsində "Neftçi"nin futbolçusu Rəhman Hacıyev vurduğu bərabərlik qolu isə xeyli marağa səbəb olub.

Bakı klubunun hazırladığı həmin qolun videosunu təqdim edirik:

