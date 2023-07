Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Misir Prezidenti Əbdül Fəttah əs-Sisini gözlədiyi anlar sosial mediada müzakirələrə səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Misir Prezidenti Sisi Rusiya-Afrika sammitində iştirak etmək Sankt-Peterburq şəhərinə səfər edib. Sammitdən əvvəl Putin və Sisi Konstantinovski sarayında görüşüblər. Misir prezidentinin Putini gözlətdiyi anlar sosial mediada müzakirə edilib.

