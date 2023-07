Ermənistan ordusuna məxsus “UAZ” markalı hərbi avtomobil qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, avtomobilin aşması nəticəsində 2 hərbçi yaralanıb. Yaralıların vəziyyətinin qənaətbəxş olduğu deyilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.