Heydər Əliyev prospektinin 21.4-cü km-lik hissəsində, şəhər istiqamətində və Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanı istiqamətində ( Hava limanının qarşısı) P tipli istiqamətverici lövhələr quraşdırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, lövhələrin quraşdırılması işləri hərəkət intensivliyi nəzərə alınaraq gecə saatlarında aparılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.