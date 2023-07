Nağd pulla bağlı əməliyyatlar üçün operator bank müəyyənləşdi

Mərkəzi Bank nağd pulla bağlı əməliyyatların həyata keçirilməsində operator bank müəyyən edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AMB məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Mərkəzi Bank nağd pulla bağlı biznes proseslərin optimallaşdırılması, eləcə də, banklarda müasir texnoloji sistem və avadanlıqların tətbiqi ilə nağd pulun idarə edilməsində effektivliyin və səmərəliliyin yüksəldilməsi məqsədilə bir sıra biznes proseslərin banklara ötürülməsini həyata keçirir.

Qeyd olunub ki, bu çərçivədə ilk dəfə olaraq öz müştərilərindən qəbul etdiyi pullarla yanaşı, digər banklardan və poçt rabitəsinin milli operatorundan alınmış kağız milli pul nişanlarının avtomatlaşdırılmış emal avadanlığında çeşidlənməsini həyata keçirərək, birbaşa və ya digər kommersiya bankları vasitəsilə təkrar tədavülə buraxılması üçün Mərkəzi Bank tərəfindən müəyyən edilmiş tələblərə cavab verən banklardan operator bankların seçilməsi prosesinə başlanılıb.

"Mərkəzi Bank tərəfindən müəyyən edilmiş tələblərə, o cümlədən, müvafiq emal infrastrukturuna, adekvat avadanlıq parkına, ixtisaslaşmış kadr potensialına, xüsusi təhlükəsizlik standartlarına və s. cavab verən və bu sahədə fəaliyyət göstərmək üçün müraciət edən “Kapital Bank” ASC nağd pulla bağlı xidmətlərin göstərilməsi sahəsində operator bank müəyyən edilib.

Gələcəkdə Mərkəzi Bank tərəfindən yeni operator banklar müəyyən edilərsə, bu barədə əlavə məlumat veriləcək", - açıqlamada deyilir.

