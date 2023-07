Qərb və Ukrayna bizimlə danışıqlardan imtina edir - Putin

“Münaqişə ABŞ və NATO-nun Rusiyanın təhlükəsizliyinə təhdid yaratması ilə bağlıdır və onlar Rusiya da daxil olmaqla hamı üçün bərabər təhlükəsizlik məsələlərində danışıqlar aparmaqdan imtina edirlər”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin belə açıqlama verib. O, Sankt-Peterburqda keçirilən Rusiya-Afrika Sammitindəki çıxşında bildirib ki, Ukrayna rejimi də danışıqlardan imtina edir.

Ukrayna böhranının həlli ilə bağlı danışıqların əhəmiyyətinə işarə edən Putin, "Bütün problemlər danışıqlar yolu ilə həll edilməlidir, lakin problem bizimlə danışıqlardan imtina etmələridir" deyə bildirib.

