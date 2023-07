Gəncədə gənc oğlan özünü zəhərləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kəlbəcər rayon sakini, 1997-ci il təvəllüdlü S.Məmmədzadə zəhərlənmə diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Onun vəziyyətinin kafi olduğu bildirilir.

S.Məmmədzadənin yaxınlarının sözlərinə görə, sevgilisi ilə ayrıldıqdan sonra o, bit dərmanı içib.

Araşdırma aparılır.

