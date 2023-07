Ölkə ərazisində müşahidə olunan küləkli və yağıntılı hava şəraiti iyulun 30-u gündüzədək davam edəcək.

Bu barədə Metbuat.az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, iyulun 31-i və avqustun 01-də havanın əksər rayonlarda əsasən yağmursuz keçəcəyi, mülayim şərq küləyi əsəcəyi, temperaturun tədricən yüksələcəyi gözlənilir.

