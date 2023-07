Vüsalə Əlizadə qızı ilə tətil görüntüsünü paylaşdı - FOTO

Aparıcı Vüsalə Əlizadə qızı Diləklə birlikdə İstanbulda istirahət edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, qızı ilə tətil görüntülərini paylaşan aparıcı bunları yazıb:

"Bu gün və keçmiş" adlı fotoçalışma təqdim edirik. 2019 və 2023-cü il. Mənim dünyamın vazkeçilməzi, can parçam, gözəl qızım, hansı ara belə böyüdün, boyun boyuma çatdı, maşallah. Bu illər mənə çox bədəllər ödətsə də, neçə sınaqlardan yıxılıb-qalxıb, üzüağ çıxsam da yaxşı ki, varımsan, həyat eşqim. Səni verən Allahıma sonsuz şükürlər olsun".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.