Avqust ayı bu dörd bürc üçün uğursuz olacaq

Astroloqlar avqustun Bürcün dörd əlamətinə bəzi problemlər gətirəcəyini bildiriblər.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, buna görə də, onlar üçün daha yaxşı olar ki, güclü fəaliyyətə ara versinlər və başqa bir işə keçsinlər.

Qız bürcü

Qız Merkurinin retrogradına güclü reaksiya verir, bundan başqa Mars onun bürcündən keçəcək. Üstəlik, Qara Ay fırıldaqçılıq və hiylə evində olacaq.

Qız bürcü üçün bu, fəlakətli bir dövr olacaq. Heç bir yeni işə başlamaq olmaz. Amma hər şeyi köhnədən, zibildən təmizləmək, təmir etmək, sevgililərdən yaxa qurtarmaq yaxşıdır. Xəyanət ola bilər.

Əkizlər

Merkurinin retrogradı Əkizlər bürcünə mənfi təsir edəcək. Ayın birinci yarısı hələ də onlar üçün əlverişli olsa da, ikinci yarısı uğursuz olacaq. Hakimiyyətlə problemlər ola bilər.

Döyüşlər, çəkişmələr olacaq. Yaxşı olar ki, hər şeyi absurd həddə çatdırmayın, çünki Əkizlər işdən çıxarıla bilər. Mavi Ay da onların əlində oynamayacaq. Qohumlarla çətin vəziyyətlər ola bilər. Kəskinliyə getməyin.

Oxatan

Oxatan da şanslı deyil. Onların, xüsusən də məşuqələrə əsassız xərcləmələri ola bilər. Həm də gərginlik səfərlər baxımından uğursuz olacaq.

Balıq

Böyük bədbəxtlik planeti Saturn Balıqlar bürcündən keçəcək, həmçinin ayın sonunda bu bürcdə Mavi Ay olacaq, ona görə də hər şey onların əlindən düşəcək. Onlara bir az ara verib dincəlməyi tövsiyə olunur. İdeal dənizə səyahət olardı.

