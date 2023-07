Azərbaycan yığmasının hücumçusu Mahir Emreli çıxış etdiyi Xorvatiyanın “Dinamo” (Zaqreb) klubunda mövsümdə ilk qolunu vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, komandasının səfərdə “İstra”ya qarşı keçirdiyi qarşılaşmanın 57-ci dəqiqəsində fərqlənib.

Emreli hesabı 2:0 edib. Bundan başqa forvard matçın 6-cı dəqiqəsində vurulan ilk qolun da ötürməsini verib.

Oyun “Dinamo”nun 3:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

