Azərbaycanda qarpız yığımı Kürdəmir rayonunda da baş tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, məhsuldarlığa görə "qarpızın vətəni" sayılan Sabirabaddan geri qalmayan Kürdəmirdə qarpız yığımı zamanı maraqlı kadrlar lentə alınıb.

Fotoqraf Ramil Yunusun çəkdiyi fotoları təqdim edirik:

