Surət Hüseynovun ölüm xəbəri yayıldı - YENİLƏNİB

Sürət Hüseynov komaya düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Qaynarinfo-ya sabiq baş nazirin yaxınları məlumat verib.

Həkimlər əvvəlcə onun öldüyünü zənn ediblər. Lakin sonradan məlum olub ki, o komadadır. Yaxınları Sürət Hüseynovun hazırda reanimasiyada olduğunu bildirirlər.



13:54

Azərbaycanın sabiq baş naziri Surət Hüseynov vəfat edib.

Metbuat.az Qaynarinfo-ya isitnadən bildirir ki, sabiq nazir Moldovadan İstanbula uçarkən təyyarədə dünyasını dəyişib. Onun səhhətində problem olduğu və müalicəyə getdiyi bildirilir.

