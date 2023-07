Avqustun 1-i və 2-də geomaqnit qasırğası gözlənilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nəsirəddin Tusi adına Astrofizika Rəsədxanasından məlumat verilib.

Kosmik hava proqnozuna görə, proqnoz günlərində ( 31 iyul - 06 avqust iyul) C sinif alışmanın baş verməsi ehtimalı 99%, M (R1-R2) sinif alışmanın baş verməsi ehtimalı 55%, X (R3) sinif alışmanın baş verməsi ehtimalı isə 5% təşkil edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.