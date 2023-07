"Kapital Bank"ın İdarə Heyətinə yeni üzv seçilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Kapital Bank"ın Təşkilati inkişaf ofisinin lideri Məmmədova Fərqanə Oktay qızı İnsan kapitalı və təşkilati inkişaf üzrə Baş inzibatçı vəzifəsinə təyin olunub və Bankın İdarə Heyətinə üzv seçilib.

