Surət Hüseynovun nəşi doğulduğu Gəncə şəhərinə gətirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Redaktor.az-a yaxınları məlumat verib.

Bildirilib ki, o, Gəncə şəhərində dəfn olunacaq.

Qeyd edək ki, keçmiş Baş nazir Surət Hüseynov bu gün İstanbulda müalicə olunduğu xəstəxanada vəfat edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.