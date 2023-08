Surət Hüseynovun ölümü ilə bağlı yeni detallar - TƏFƏRRÜAT

Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün sabiq Baş nazir Surət Hüseynov İstanbulda müalicə olunduğu xəstəxanada vəfat edib.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, Türkiyənin "Cümhuriyyət" qəzeti S. Hüseynovun vəfatından yazıb. Bildirilib ki, dünən səhər saatlarında İstanbul hava limanında şüurunu ani itirməsi və ürəyinin dayanması səbəbi ilə xəstəxanaya gətirilib, bütün müdaxilələrə baxmayaraq vəfat edib.

Belə ki, o, əvvəlcə İstanbuldakı Arnavutköy Dövlət xəstəxanasına, ordan isə Medipol Mega Üniversitetinin xəstəxanasına aparılıb.

Bildirilib ki, S. Hüseynovun ilk müayinədə huşu, təbii tənəffüsü və ürək döyüntüsü olmayıb. Bu vəziyyətdə reanimasiya müdaxiləsi davam etdirilib və lazımi tibbi müalicələr aparılıb.

Onun nəşinin tibbi ekspertizaya göndərildiyi qeyd olunub.

Xatırladaq ki, 64 yaşlı S.Hüseynov bu gün Gəncə şəhərində 4 saylı qəbristanlıqda ata və anasının məzarı yanında dəfn olunacaq.

