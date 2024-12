Taekvondo üzrə ölkə çempionatının qalibləri məlum oldu

Taekvondo üzrə ölkə çempionatında böyüklər arasında qalib və mükafatçılar məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, kişilər arasında 54 kq, 58 kq, 63 kq, 68 kq, 74 kq, 80 kq, 87 kq +87 kq, qadınlar arasında 46 kq, 49 kq, 53 kq, 57 kq, 62 kq, 67 kq, 73 kq +73 kq dərəcələrində çempionlar müəyyənləşib.

Kişilər

54 kq

1. Səyyad Dadaşov (MOİK)

2. Xıdır Məmmədov (“Uğur” TK)

3. Bəhruz Quluzadə (“Fərasət” TK)

3. Əli Tağızadə (UGİŞM)

58 kq

1. Rahid Vəliyev (Masallı TK)

2. Yusif Qurbanov (Lənkəran-UGİŞM)

3. Harun Salmanzadə (“Mübariz” TK)

3. Asim Quliyev (RUGİM)

63 kq

1. Fuad Təhməzov (Təhsil RİM, Sumqayıt)

2. Malik Abbasov (DGK İSM)

3. Pərviz İsgəndərov (Təhsil RİM, Sumqayıt)

3. Fərid Əmirəliyev (FHN İSK)

68 kq

1. Riyad Şirəliyev (“Fərasət” TK)

2. Xanoğlan Kərimov (DGK İSM)

3. Vaqif Hacıyev (“Azəri” TK)

3. Əli Tarverdipur (Göyçay)

74 kq

1. Cavad Ağayev (MOİK)

2. Xan Məmmədzadə (DİN İC)

3. Xanlar Xanəhmədov (“Ümid” TK)

3. Nicat İsmayılzadə (DGK İSM)

80 kq

1. Eltac Qafarov (DİN İC)

2. Nihad Həsənov (DİN İC)

3. Rəvan Məmmədov (“Cəsur” TK)

3. Vüsal Balaqədəşov (Xəzər PİK)

87 kq

1. Taleh Süleymanov (DGK İSM)

2. İslam Əliyev (Nərimanov RİK)

3. Şamil Həsənov (DGK İSM)

+87

1. Həmidreza Badrialiabadi (FHN İSK)

2. Rəşad Mirzəyev (“Əli-Mehdi” TK)

3. Rəvan Hüseynov (Gəncə)

3. Orxan Qasımov (“Fateh” İK)

Qadınlar



46 kq

1. Minayə Əkbərova (“Aran” TK)

2. Səlimə Quliyeva (“Alpman” TK)

3. Ofeliya Allahverdiyeva (“Azəri” TK)

3. Zemfira Həsənzadə (Xəzər PİK)

49 kq

1. Səmərrux Osmanova (FHN İSK)

2. Paniz İsmaelpur (Təhsil RİM, Sumqayıt)

3. Leyla Süleymanova (“Kainat Arena Klub”)

3. Aylin Eynullayeva (DGK İSM)

53 kq

1. Məryəm Məmmədova (DGK İSM)

2. Nigar Abdullayeva (“Grandmaster” TK)

3. Zəhra Abdullazadə (“Ümid”TK)

3. Ləman Abbasova (RUGİM)

57 kq

1. Leyla Bəşirova (Təhsil RİM, Sumqayıt)

2. Nigar Useynova (“Alpman” TK)

3. Mehriban Ramazanova (“Quba” TK)

3. Zümrüd Orucova (“Neftçi” İK)

62 kq

1. Nərgiz Kazımova (Göyçay)

2. Səadət Abasova (Abşeron-Zirvə TK)

3. Dərya Cəfərova (Təhsil RİM, Sumqayıt)

3. Gülsüm Əliyeva (“Tornado” TK)

67 kq

1. Fatimə Məcidova (Təhsil RİM, Sumqayıt)

2. Nərmin Ansari (FHN İSK)

3. Fatimə Abdullayeva (“Neftçi” İK)

3. Sevda Əzizova (“Masallı” TK)

73 kq

1. Fidan Vəlizadə (ROM)

2. Əfsanə Əliyeva (“Grandmaster”TK)

+73 kq

1. Xədizə Həsənzadə (“Abşeron” TK)

2. Nəzrin Məmmədli (“Şuşa” İK)

3. Elvira Nəsirova (Gəncə)

3. Aydan Abiyeva (“Kainat Arena Club”)

