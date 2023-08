Mürsəl İbrahimov 2 generalı İŞDƏN ÇIXARDI

Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Çağırış Baş İdarə rəisi general -mayor Çingiz Kiçikbəyov, Kadrlar Baş İdarə rəisi general-mayor Azad Əliyev, Təşkilat Nəzarət Baş İdarə rəisi polkovnik Famil Aslanov, Maddi-Texniki Təminat Baş İdarə rəisi polkovnik Anar Əliyev və Səfərbərlik Baş İdarə rəisi polkovnik Vəli Rzayev tutduğu vəzifədən azad olunublar.

Metbuat.az "Unikal"a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı Xidmət rəisi Mürsəl İbrahimov əmr imzalayıb.

Əmrə əsasən, onlar Xidmət rəisinin sərəncamına götürülüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.