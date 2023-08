Real TV iki Türkiyə klubunun Avropa kuboklarındakı oyunlarını yayımlamaq icazəsi alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Avropa Konfrans Liqasının təsnifat mərhələsinin cavab oyunları REAL TV nümayiş etdiriləcək.

Bu gün saat 21.30-da “Zimbru” – “Fənərbaxça”, 3 avqust saat 22.00-da isə “Tirana”-“Beşiktaş” oyunu yayımlanacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.