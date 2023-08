2023-cü il istehsalı "Barbie" filmi Səudiyyə Ərəbistanı, Küveyt, Qətər və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində qadağan edilib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən bildirir ki, filmin qadağan olunmasına səbəb kimi bəzi səhnə və ideyaların müsəlman ölkələrin mənəvi dəyərlərinə zidd olması göstərilib. Xüsusən filmdə iki qadının öpüşmə səhnəsi uyğunsuz hesab edilib.

Qərarın verilməsində filmdəki səhnələrlə dini qaydaların ziddiyət təşkil etməsi də rol oynayıb.

