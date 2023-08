Krım yarımadasında güclü partlayış baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna mənbələri məlumat verib. Bildirilib ki, partlayışla əlaqədar Kerç körpüsündə nəqliyyatın hərəkəti dayanıb. Partlayışlar zamanı Krımda hava hücumundan müdafiə sistemləri işə düşüb. Hadisənin təfərrüatları barədə məlumat yoxdur. Xarici KİV-lər partlayışların Ukrayna ordusunun hücumu nəticəsində baş verdiyini irəli sürür.

