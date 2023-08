101 yaşlı qadın uzunömürlü olmağın sirrini AÇIQLADI

Həftənin dörd günü işləyən 101 yaşlı qadın uzunömürlü olmağın sirlərini bölüşüb.

Metbuat.az medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, Ceyn Börns sosial media ulduzu olanda 99 yaşında idi. İndiyə qədər qadın işə getməyə davam edir.

Ceyn Börns iyulun 26-da 101 yaşını qeyd edir. Yaşının çox olmasına baxmayaraq, o, həftədə dörd dəfə işə getməyə davam edir.

Jeyn 25 ildir ki, parça kəsir. İki dəfə təqaüdə 70 və 80 yaşlarında təqaüdə çıxmağa çalışıb. Ancaq sonda yaşlı qadın anladı ki, işsiz çox darıxmağa başlayır.

Burns etiraf edir ki, vaxtının çoxunu iş yerində keçirməyi xoşlayır. O, işini sevir, buna görə də güc və imkan olduğu müddətdə bunu davam etdirmək istəyir. Ceyn uzun ömrün müəyyən bir sirrinin mövcudluğunu inkar edir, lakin əmindir ki, iş onun uzunömürlülüyünə mütləq töhfə verib.

Bu fərziyyə üçün elmi dəlillər var: Harvard tədqiqatı göstərdi ki, işdə yaxşı münasibətlər stressi azaltmağa kömək edir.

Tez-tez xroniki xəstəliklərə səbəb olan xroniki stressdir, həkimlər bunu ömür uzunluğunun azalması ilə əlaqələndirirlər.

Buna görə mehriban insanlarla ünsiyyət qurmaq çox vacibdir. 2021-ci ildə 20 yaşlı həmkarı Jane ilə bağlı videolar dərc etməyə başladıqdan sonra o, sosial media ulduzuna çevrildi. Bu videolardan birinin 9 milyondan çox baxışı və 2 milyondan çox bəyənməsi var.

Doktor Hovard Taker də əmindir ki, pensiya uzunömürlülüyün düşmənidir. O, 75 ildir ki, öz ixtisası üzrə işləyir və hətta Ginnesin Rekordlar Kitabına düşüb: o, dünyanın ən yaşlı praktik həkimi adına layiq görülüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.