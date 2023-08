Güney Azərbaycan Kültür Mərkəzinin 12 avqust saat 15:00-da “Güney Azərbaycan mədəniyyətinin təbliği və problemləri” mövzusunda konfrans keçiriləcək.

Metbuat.az-a verilən məlumata görə, tədbirdə Güney Azərbaycan Kültür Mərkəzinin qurucu heyətinin üzvləri, tanınmış vəkil Cemal Mehmethanoğlu, şair, jurnalist Məsud Haray, şair, publisist Ümid Nəccari, Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyinin Başqanı İntiqam Yaşar və mədəniyyət sahəsinin fəalları çıxış edəcəkdir. Qeyd edək ki, tədbir APA Media Group və Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyinin təşkilatı dəstəyi ilə APA Media Group-un konfrans zalında baş tutacaq.

Xatırladaq ki, 23-30 sentyabr tarixində Türkiyənin İzmir şəhərində Güney Azərbaycan Kültür Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Güney Azərbaycan mədəniyyət günləri keçiriləcək.

