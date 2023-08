Bu bürclər gec yaşda ailə quracaqlar

Astrologiyada bəzi bürclərin gec yaşlarda ailə quracağı düşünülür. Buna səbəb onların fərqli ambisiyalarının, hədəflərinin olmasıdır.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə astroloqlar 3 bürcü fərqləndirirlər:

Xərçəng

Bu bürc altında doğulan insanlar həyatdan nə istədikləri ilə bağlı bəzən qərarsızlıq yaşaya bilirlər. Bütün limanlara baş vurma istəyi onları rahat buraxmır və onlar beləcə "limanlar arasında" zaman itirirlər. Gec yaşda ailə qursalar da, müsbət xüsusiyyətləri sayəsində xoşbəxt ev mühitini əldə edə bilirlər.

Oğlaq

Oğlaq bürcü altında doğulan insanlar yaradıcı, çalışqan və məsuliyyətli olurlar. Onlar hədəflərinə doğru irəliləyir, həyatlarını planlı şəkildə yaşayırlar. Karyera və fərqli həyat tərzinə maraq onların gec yaşda ailə qurmasına səbəb ola bilər.

Buğa

Xüsusən buğa bürcü altında doğulan qadınlar gec yaşda ailə qurmağa meyilli olurlar. Onlar sosialdır, dost mühitində zaman keçirməyi və əyləncəni sevirlər. Odur ki, onlardan erkən yaşda ailə qurmağı gözləmək o qədər də doğru olmur.

