Aktrisa İrina Miroşniçenko vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə A. P. Çexov adına Moskva İncəsənət Teatrının nəzdində Moskva İncəsənət Teatr Məktəbinin rektoru İqor Zolotovitski bildirib.

O, 82 yaşında vəfat edib.

Qeyd edək ki, aktrisa "Andrey Rublyov" (1966), "Məhəbbətim mənim, kədərim mənim" (1978), "Qəribə adam" (1979) kimi filmlərdə yer alıb.

