Nazir illərdir küsülü olan Xalq artistlərini barışdırdı - FOTO

11 ildir küsülü olan, bir-birini "mehriban düşmən” adlandıran Xalq artistləri - Rasim Balayevlə Şəfiqə Məmmədova barışıb.

Metbuat.az "Qaynarinfo"ya istinadən xəbər verir ki, hər iki aktyor avqustun 2-si Milli Kino Bayramında Mədəniyyət Nazirliyinin təşkil etdiyi tədbirdə bir araya gəlib.

Tədbirdə çıxış edən mədəniyyət naziri Adil Kərimli hər iki aktyoru səhnəyə dəvət edərək, Azərbaycan kinosunda xidmətlərinə görə təbrik edib.

Qeyd edək ki, Xalq artisti Şəfiqə Məmmədova sabiq Azərbaycan Respublikası Kinematoqrafçılar İttifaqının, Rasim Balayev isə Azərbaycan kinematoqrafçılarının İttifaqının sədri idi.

