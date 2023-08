Bürcə görə kişilər necə qadınları bəyənirlər?

Astroloqlar kişilərin ilk növbədə nələrə diqqət yetirdiyini açıqlayıblar.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, Oğlaqlar idman fiqurlu qızları çox sevirlər və Xərçənglər ilk növbədə intellektual inkişafı yüksək olanlara diqqət yetirirlər. Bürcün işarəsinə görə bir kişinin necə xoşuna gəlmək olar?

Qoç



Bu bürcün nümayəndələri ağıllı və təmiz qadınları çox sevirlər, ona görə də onları yalnız məişət bacarıqlarınızla fəth edə bilərsiniz.

Buğa

Buğa bürcü üçün vacibdir ki, yanlarında olan qadın onların hər hansı ideyasını dəstəkləyə bilsin və etibarlı həyat yoldaşı olsun. Onları razı salmaq üçün həyat üfüqlərini genişləndirmək üçün səy göstərməlisiniz.

Əkizlər

Əkizləri mehribanlığınız, diqqətliliyiniz və cəlbedici formalarınızla məftun edə bilərsiniz. Omba və sinə ilk növbədə gözlərini dikəcəkləri şeylərdir.

Xərçəng

Xərçəngi sevindirmək üçün ağlınızla parlamaq və intellektinizi göstərmək lazımdır. Bu bürcün nümayəndələri əmindirlər ki, onların yanında yalnız savadlı qadının yeri var.

Şir

Şir bürcünə xoş gəlmək üçün ilk növbədə model görünüşünə sahib olmaq lazımdır. Onlar “qapağına ilişənə qədər” daxili aləmə fikir vermirlər.

Qız bürcü

Qız bürcü kişilərini yumorun köməyi ilə fəth etmək olar. Onlara yaxşı bir zarafat etmək kifayətdir və onlar sizi mütləq unutmayacaqlar.

Tərəzi

Bu bürcün altında doğulan kişiləri cəlb edən gözlərdir. Odur ki, onları məmnun etmək istəyirsinizsə, gözlərə vurğu edərək başgicəlləndirici makiyaj edin.

Əqrəb

Əqrəblər olduqca şıltaqdırlar. Bəzən nə istədiklərini bilmirlər. Ancaq Əqrəb kişisini razı salmaq üçün ilk növbədə yüksək tələbləri olmayan sadə bir qadın olmalısınız.

Oxatan

Oxatan kişilərini pul idarə edir. Xeyr, onlar alfons deyillər. Sadəcə olaraq qadının özünə qulluq edə bilməsi onları cəlb edir.

Oğlaq

Oğlaqlar, böyük bir büstünüz varsa, ruha girə bilərlər, çünki bu, ilk baxacaqları şeydir. Onlar həmçinin atletik və fit bədən quruluşlu qadını bəyənə bilərlər. Bu zaman onun boyun xəttinin ölçüsü heç də önəmli deyil.

Dolça

Dolçanın yaddaşında qalmaq üçün dəbli geyinmək və baxımlı görünmək lazımdır. Dolçalar isə dəhşətli mükəmməllikçidirlər, ona görə də onlarla görüşə gedərkən detallara diqqət yetirməyi unutmayın.

Balıq

Kişi Balıqlar özünü yaxşı oxuyan və yüksək səviyyəli zəka nümayiş etdirə bilən qadına dəli olacaq.

