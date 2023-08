Bu ay zəngin olacaq 3 bürc: Pulları aşıb-daşacaq

Avqust ayının pul və maddi vəziyyət baxımından ən şanslı bürcləri açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, astroloqların proqnozlarına görə, avqust ayında bəzi bürclərin maddi vəziyyəti yaxşılaşacaq.

Fürsətlərdən istifadə edib zəngin olacaq bürclərdən biri Qızlardır. Bu bürcün nümayəndələri hər zaman uğur qazanmaq üçün iddialı olurlar. Astroloqların fikrincə, çox səy göstərən Qız bürcləri adətən stabil olsalar, avqust ayında kifayət qədər çox pul qazana biləcəklər.

Liderlik keyfiyyətləri ilə seçilən Şir bürcü harada və nə danışacağını çox yaxşı bilən, cibi dolu bürclərdəndir. Əgər onlar gələcək hədəflərini düzgün təyin etsələr bu ay varlı olmaq üçün bir addım önə keçə bilərlər.

Həm vasvası, həm də mükəmməll olmağa can atan Oğlaq bürcü, işlərini avqustda düzgün qura biləcəyi təqdirdə uğur qazanacaq. Qarşıdan gələn ay onlara həm şans, həm də pul gətirəcək.

Aidə / Metbuat.az

