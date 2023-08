Aparıcı Afaq Gəncəli sosial şəbəkə hesabında dünyasını dəyişən oğlu ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aparıcı oğlu Qədirxanın görüntülərini paylaşaraq "Sənsiz yaşamağı öyrədə bilmədin mənə… 20 yaşlı mələyim, doğum günün mübarək", sözlərini yazıb.

Qeyd edək ki, Afaq Gəncəlinin oğlu Qədirxan xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkirdi. O, 2015-ci ildə dünyasını dəyişib.

