“Apple” yeni “iPhone 15” telefonlarını sentyabrın 13-də təqdim edəcək.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən bildirir ki, “Apple” adətən “iPhone”ları sentyabrın ortalarında, çərşənbə axşamı və ya çərşənbə günü təqdim edir. İddiaya görə, işçilərə sentyabrın 13-də “vacib smartfon elanı” səbəbilə məzuniyyətə çıxmamaq barədə məlumat verilib.

İddia şirkət tərəfindən təsdiq edilməyib. Yeni "İphone"lar üçün sifarişlərin 15 sentyabrda başlayacağı güman edilir. Pərakəndə satış isə 22 sentyabrda olacaq.

