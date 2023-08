Rusiyanın müdafiə naziri, Sergey Şoyqu Ukraynanın işğal olunmuş ərazilərinə səfər edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat verib. Bildirilir ki, Sergey Şoyqu xüsusi hərbi əməliyyat zonasında yoxlamalar aparıb.

Şoyqu əməliyyatların gedişatı barədə generalların məruzələrini dinləyib, onlara tapşırıqlar verib.

