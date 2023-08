“Neftçi”nin kapitanı Emin Mahmudov Konfrans Liqasında “Jelezniçar”a 2:0 hesabı ilə qalib gəldikləri matçdan sonra etdiyi hərəkətlə gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “ağ qaralar”ın təcrübəli futbolçusu formasını əlil azarkeşə hədiyyə edib.

Həmin anların görüntülərini təqdim edirik:

