Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov açıqlama verib. İclasda daxili işlər naziri Vladimir Kolokoltsev, Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin rəhbəri Sergey Narışkin və digərləri iştirak edib. Toplantıda Putinə məruzələr edilib.

