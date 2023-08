18 yaşadək oğlan basketbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Avropa çempionatının C Divizionunda 5-9-cu yerlər uğrunda keçirdiyi ilk oyununda qələbə qazanıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, komanda Bakıda Cəbəllütariq seçməsini 75:58 hesabı ilə məğlub edib.

Yığmanın növbəti rəqibi Andorra olacaq. Avqustun 5-də keçiriləcək qarşılaşma saat 12:30-da start götürəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.