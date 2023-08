"Barselona" mərkəz yarımmüdafiəçisi Frank Kessyeni satmağa hazırlaşır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kataloniya təmsilçisi 26 yaşlı futbolçunu Səudiyyə Ərəbistanının "Əl-Əhli" klubuna satacaq.

Məlumata görə, Kessyenin keçidi SƏ klubu üçün 15 milyon avroya başa gələcək.

