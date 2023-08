Siyasi partiyalarla bağlı yeni QƏRAR

Nazirlər Kabineti “Siyasi partiyanın maliyyə hesabatının forması, məzmunu və təqdim edilməsi qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə qərar qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.

Əvəzində Nazirlər Kabinetinin “Siyasi partiyaların maliyyə hesabatlarının forması, məzmunu və təqdim edilmə Qaydası”nın təsdiq edilməsi 16 noyabr 2012-ci il tarixli qərarı ləğv olunub.

Yenilənmiş qayda “Siyasi partiyalar haqqında” qanuna uyğun olaraq hazırlanıb, siyasi partiyanın maliyyə hesabatının forması, məzmunu və təqdim edilməsi ilə əlaqədar hüquqi və təşkilati məsələləri tənzimləyir.

Siyasi partiya maliyyə hesabatını “Mühasibat uçotu haqqında” qanuna və Nazirlər Kabinetinin 30 avqust 2013-cü il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Siyasi partiyalarda mühasibat uçotunun aparılması Qaydaları”na uyğun tərtib edir.

Bu Qaydada istifadə olunan anlayışlar Mülki Məcəllədə, “Siyasi partiyalar haqqında” və “Mühasibat uçotu haqqında” qanunlarda, eləcə də digər normativ hüquqi aktlarda nəzərdə tutulmuş mənaları ifadə edir.

