Nazir Xalq artistinin qızını işdən çıxardı

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) Tibb Xidmətinin Tibb Mərkəzinin 10-a yaxın tibbi işçisi vəzifədən azad olunub.

Metbuat.az "Qaynarinfo"ya istinadən xəbər verir ki, 1 rentgenoloq, 2 stomotoloq, 3 tibb bacısı, 1 terpaevt öz ərizələri ilə işdən çıxarılıb.

Fövqəladə hallar naziri, general-polkovnik Kəmaləddin Heydərovun müvafiq əmri ilə vəzifəsindən azad olunanlar arasında mərhum Xalq artisti Telman Adgözəlovun qızı, daxili tibb xidməti kapitanı Aysel Adgözəlova da var.



Qeyd edək ki, FHN-nin Tibb Mərkəzinin rəisi, polkovnik Xanım Sofiyevadır.



