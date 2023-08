Hindistanın şimalındakı Uttarakhand əyalətində yağan güclü yağışlar nəticəsində torpaq sürüşməsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sürüşmə nəticəsində 3 nəfərin meyiti tapılıb. Səlahiyyətlilər itkin düşən 17 nəfərdən xəbər almadıqlarını bildiriblər.

Onlardan 5-nin uşaq olduğu bildirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.