Pakistanın keçmiş Baş Naziri və Ədalət Hərəkatı Partiyasının sədri İmran Xan 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Dawn" qəzeti məlumat yayıb.

Sabiq hökumət başçısı korrupsiyada təqsirli bilinib.

