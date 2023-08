Polis çimərliklərə girişi dayandırıb?

Polislər axşam saatlarında çimərliklərə girişi dayandırıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə oxu.az-a ətrafdakı vətəndaşlar məlumat veriblər.

Bildirilib ki, polis əməkdaşları girişi bağlayan zaman heç bir xəbərdarlıq etməyiblər.

Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı, polis mayoru Anar Qafarov bildirib ki, polis əməkdaşları tərəfindən ictimai çimərliklərə təhlükəsizlik məqsədilə havanın qaranlıq saatlarında giriş dayandırılır:

“Batma və boğulma təhlükəsi yarana bilər. Qeyd edilən bütün tədbirlər vətəndaşların mühafizəsi və təhlükəsizliyi üçün həyata keçirilir. Xahiş edirik ki, təhlükəsizliklə bağlı olan bu məsələləri vətəndaşlar nəzərə alsınlar”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.