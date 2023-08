Yaxın Şərq və Cənubi Qafqazda normallaşma prosesi sürətlənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə xarici işlər naziri Hakan Fİdan Ankarada keçirilən “14-cü Səfirlər Konfransı”nın açılış mərasimində çıxışı zamanı bildirib.

“Cənubi Qafqazda sabitlik, rifah və təhlükəsizliyin təminatı üçün Türkiyə-Ermənistan və Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşdırılma prosesinin paralel olaraq irəliləməsi vacibdir”, - o qeyd edib.

