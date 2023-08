Bu ölkədə COVID-19-un yeni variantı yayıldı

Böyük Britaniyada COVID-19-un Omicron variantının alt variantı olan Erisin (EG.5.1) bütün ölkəyə yayıldığı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Böyük Britaniyanın Sağlamlıq Təhlükəsizliyi Agentliyinin (UKHSA) yaydığı məlumata görə, yeni Eris variantı ölkə üzrə hər 7 yeni yoluxmadan birinə təsadüf edir.

Eris Böyük Britaniyada Arcturusdan sonra ikinci ən çox yayılmış variant olaraq qeydə alınıb. Səlahiyyətlilər dünyada COVID-19 hadisələrinin artması davam etdiyi üçün vəziyyəti yaxından izlədiklərini bildiriblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.