"Atletiko Mineyro”nun futbolçusu Halk növbəti dəfə uzaq məsafədən vurduğu qolla diqqət mərkəzinə düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, "Sao Paulo"ya təqribən 40 metr msəafədən qol vurub. 37 yaşlı futbolçu 4-cü dəqiqədə fərqlənib. Qarşılaşma “Atletiko Mineiro”nun 2-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb

