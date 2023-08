Emin Əmrullayev haradadır?

Ötən gün Elm və təhsil naziri Emin Əmrullayevin təhsillə bağlı rəsmi tədbirlərdə iştirak etməməsi cəmiyyətdə, xüsusilə sosial şəbəkələrdə geniş müzakirələrə səbəb olub. Nazirin səhhətində ciddi problemlərdən tutmuş, postundan yola salınması kimi fikirlər ortaya çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, AzEdu.az Elm və Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidməti ilə əlaqə saxlamağa çalışsa da, cəhdləri nəticəsiz qalıb.

Amma nazirliyə yaxın etibarlı mənbə AzEdu.az-a açıqlamasında yuxarıda qeyd edilən məlumatların həqiqətə uyğun olmadığını bildirib: “Hazırda Emin Əmrullayev məzuniyyətdədir. Məhz buna görə də o, rəsmi tədbirlərdə iştirak edə bilməyib”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.